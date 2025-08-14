Tamberi "Gimbo" diventa papà: benvenuta Camilla

AGI - Gianmarco Tamberi è diventato papa'. Camilla, figlia di Gimbo e Chiara Bontempi, è nata oggi all'ospedale 'Salesi' di Ancona. "Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo". Lo ha scritto in un post sul proprio profilo Instagram, Gianmarco Tamberi annunciando la nascita della primogenita Camilla. 'Gimbo', capitano della nazionale italiana di atletica leggera, assieme a sua moglie Chiara Bontempi sono diventati genitori.
Festa in casa di Tamberi, oro olimpico a Tokyo, leader mondiale dell'anno nelle ultime due stagioni (2,36 per il titolo iridato nel 2023 a Budapest, 2,37 vincente nel 2024 agli Europei di Roma), per una gioia da condividere con la compagna di vita, Chiara, sposata nel settembre di tre anni fa.
La gioia più grande per il nostro Capitano!— ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 14, 2025
È nata Camilla Tamberi Bontempi!
