Cincinnati Open, Sinner conquista gli ottavi. Eliminato Sonego

AGI - Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale del "Cincinnati Open", settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari. Sul cemento del Lindner Family Tennis Center, il numero 1 al mondo ha battuto il canadese Gabriel Diallo per 6-2 7-6(6) in un'ora e quarantanove minuti di gioco. Agli ottavi Sinner dovrà vedersela con il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking, reduce dal successo contro Tommy Paul col punteggio di 5-7 6-3 6-4. Si ferma invece il cammino di Lorenzo Sonego, battuto in due set da Taylor Fritz con lo score di 7-6(4) 7-5.
Nardi in campo nel pomeriggio
Nel pomeriggio scenderà in campo Luca Nardi. Il tennista di Pesaro, 22enne, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, dopo aver vinto al secondo turno contro Denis Shapovalov, 24esima forza del seeding e numero 30 del ranking internazionale, col punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-4, se la dovrà vedere contro il ceco Jakub Mensik, 16esima forza del tabellone.
Paolini nel torneo femminile
Tra le donne, invece, in campo Jasmine Paolini che lunedì, in coppia con Sara Errani, ha ben esordito nel doppio sconfiggendo per 6-3 7-6(4) la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova. La tennista toscana, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno e dopo aver superato nei trentaduesimi la greca Maria Sakkari, 65 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5), sfiderà la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26 del tabellone.
Impegno arduo per Bronzetti
Ben più arduo l'impegno che attende oggi Lucia Bronzetti: la tennista romagnola 26enne, numero 61 del mondo, che ha sconfitto a sorpresa l'australiana Daria Kasatkina, 15esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, dovrà affrontare la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell'unico precedente tra le due nonchè 23esima testa di serie del tabellone.