Tennis, Sinner e Sabalenka avanzano a Cincinnati

AGI - Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno iniziato le loro difese del titolo senza intoppi mentre si qualificavano per il terzo turno dell'ATP-WTA Cincinnati Open sabato. Le teste di serie maschili e femminili, entrambe classificate al primo posto al mondo, erano entrambe in gara per la prima volta da Wimbledon, dove Sinner ha sollevato il titolo e Sabalenka si è ritirata nelle semifinali femminili.
Sinner ha schiacciato il colombiano Daniel Elahi Galan 6-1, 6-1 in un caldo pomeriggio mentre Sabalenka ha battuto la campionessa di Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova 7-5, 6-1 sotto le luci della sessione notturna.
La vittoria di Sabalenka contro Vondrousova
Sabalenka ha avuto bisogno di 54 minuti e un break al servizio nell'ultimo game per aggiudicarsi il set di apertura con un vincente pungente. Il secondo set è stato più difficile di quanto suggerisse il punteggio, poiché ha salvato cinque palle break per un vantaggio di 4-1 e ha recuperato da 0-30 nell'ultimo gioco prima di assicurarsi la vittoria. "È sempre una partita difficile contro di lei", ha detto Sabalenka dell'avversaria ceca che ha affrontato nove volte.
La vittoria lampo di Sinner
"Mi ha spinto al limite. Se perdi la concentrazione anche solo un po', può costarti un set. Ho dovuto lottare per ogni punto contro di lei", ha aggiunto Sabalenka, che affronterà la britannica Emma Raducanu, vincitrice per 6-3, 6-2 su Olga Danilovic. Sinner ha vinto le prime cinque partite in 15 minuti concedendo al suo avversario numero 144 del ranking, che ha superato le qualificazioni, poco respiro.
La vittoria in 59 minuti è stata la più veloce della carriera ATP di Sinner, battendo il suo precedente record di un minuto. Sinner ha ottenuto la sua 22esima vittoria consecutiva sul cemento, perdendo l'ultima finale di Pechino a settembre contro il rivale Carlos Alcaraz. "Non sapevo cosa aspettarmi", ha detto Sinner del suo ritorno in azione nei tornei. "Sono felice perché non è facile giocare qui. La palla vola e devi servire in modo molto preciso se vuoi andare lontano nel torneo. Oggi stavo trovando i miei punti ma c'è ancora un po' di margine per migliorare. Per una prima partita non poteva andare meglio".
Gli altri risultati
Dopo aver conquistato il primo set, Sinner ha fatto il break per iniziare il secondo prima che Galan riuscisse a strappare un servizio in una partita di sette minuti in cui ha lottato contro cinque palle break. Ma fu solo una tregua momentanea. Sinner ha sparato tre ace per tenere il 3-1 mentre ruggiva di nuovo per la vittoria. L'americano Taylor Fritz, quarta testa di serie, ha superato agevolmente il qualificato Emilio Nava 6-4, 6-4 e Holger Rune, settima testa di serie, ha vinto il suo primo match 7-5, 7-6 (7/5) sul russo Roman Safiullin. Ma l'ottava testa di serie Lorenzo Musetti e l'undicesima testa di serie Casper Ruud si sono inchinati agli avversari francesi. Benjamin Bonzi ha sconfitto Musetti 5-7, 6-4, 7-6 (7/4) mentre Artur Rinderknech ha battuto Ruud 6-7 (5/7), 6-4, 6-2 - sfruttando appieno i 34 errori non forzati di Ruud. Rinderknech era soddisfatto del suo successo finora al suo debutto a Cincinnati. "Sono rimasto aggressivo per tutta la partita", ha detto. "Non puoi lasciare che Casper inizi a dettare legge".
Le gare femminili: Swiatek e Keys avanzano
Nelle altre gare femminili, la campionessa in carica di Wimbledon Iga Swiatek ha ottenuto un'efficace vittoria di apertura su Anastasia Potapova 6-1, 6-4. La polacca Swiatek ha raggiunto le final four nelle ultime due edizioni, ma Cincinnati rimane uno dei due tornei di livello 1000 - insieme al Canada - dove non ha mai giocato una finale. La terza testa di serie è passata al terzo turno in soli 74 minuti, salvando quattro delle cinque palle break che ha dovuto affrontare.
La vittoria di Keys
"Volevo giocare in modo solido, ma anche intenso", ha detto Swiatek. "È stato su e giù nel secondo set. Ma nei momenti importanti ho alzato il mio livello per chiudere la vittoria". La vincitrice dell'Australian Open Madison Keys ha avuto bisogno di più di due ore per avanzare con un 1-6, 6-3, 7-6 (7/1) sulla tedesca Eva Lys, salvando due match point sul 5-6 nel set decisivo.