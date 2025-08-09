Tamberi e Jacobs, i destini opposti dell'atletica italiana

AGI - Il 1 agosto di quattro anni fa, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs festeggiavano assieme all'Italia intera i loro storici trionfi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primo oro nel salto in alto, il secondo leggendario, meno di venti minuti dopo, oro nei 100 metri.
Ora, a quattro anni di distanza, i destini dei due campioni dell'atletica leggera italiana sono opposti. Tamberi domani sarà in gara in Germania, a Heilbronn, per quella che potrebbe essere anche la sua ultima uscita del 2024. Jacobs, dopo essere rimasto 'coperto' negli ultimi due mesi a seguito di malanni fisici, mercoledì 20 tornerà sui blocchi, in Svizzera, a Losanna, per un evento di Diamond League.
Obiettivi e preparazione per i mondiali
L'obiettivo è riprendere confidenza con il clima di gara, testare la forma e soprattutto proseguire nella preparazione per arrivare nella miglior condizione possibile ai Campionati mondiali di settembre a Tokyo in quello stesso stadio dell'oro a cinque cerchi. 'Gimbo' è reduce da un deludente 2,12 agli Assoluti di Caorle, una misura assolutamente non sua considerando che fino ad un anno fa (2,37 a Roma) per lui volare sopra i 2,30 era una 'cosa da ragazzi'. Il 2,12, come ha affermato Tamberi, "è la mia peggiore degli ultimi anni e destabilizza veramente tanto". La sua partecipazione ai Mondiali dipenderà molto, se non tutto, dalla gara di domani.
La gara di Tamberi e il supporto di Barshim
Domani in pedana ci sarà anche il coinquilino dell'oro di Tokyo, l'amico del Qatar, Mutaz Barshim e forse lui riuscirà a dare il 'booster' di cui 'Gimbo' ha bisogno. Tamberi è prossimo a diventare papà e le sue attenzioni non possono che essere sul lieto evento.
Il ritorno in pista di Jacobs a Losanna e Bruxelles
Acciaccato prima in primavera e poi negli ultimi due mesi, Marcell Jacobs sarà uno dei protagonisti del grande sprint dell' 'Athletissima' di Losanna. Sulla pista 'De la Pontaise', il campione azzurro forte di un personale di 9"80 (finale olimpica di Tokyo) si troverà avversari del calibro come l'americano Noah Lyles, oro olimpico a Parigi 2024, e i giamaicani Kishane Thompson (9"75 primato mondiale stagione) e Oblique Seville. Due giorni dopo Marcell sarà a Bruxelles per il 'Memorial Van Damme', altra tappa della Diamond League. I 100 metri dei Mondiali sono in agenda, sabato 13 (turno preliminare e batterie) e domenica 14 (semifinali e finali).