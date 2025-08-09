Sinner brilla al Cincinnati Open. Musetti eliminato

AGI - Jannik Sinner ricomincia da dove aveva lasciato. Alla prima uscita dal trionfo di Wimbledon, il numero uno del mondo approda al terzo turno nel "Cincinnati Open", settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio.
Sinner si sbarazza di Galan
Campione in carica (un anno fa il successo in finale su Tiafoe), il quasi 24enne altoatesino si sbarazza di Daniel Elahi Galan, numero 144 del mondo, per 6-1 6-1 in appena 59 minuti di gioco, il match più veloce della sua carriera.
Jannik Sinner produces the quickest match of his career - 59 minutes - to get through to the third round of Cincinnati pic.twitter.com/MPktcfrB1V— Olly Tennis (@Olly_Tennis_) August 9, 2025
Sinner, che aveva già battuto il colombiano due volte su due (nel girone di Coppa Davis nel 2021 e negli ottavi a Wimbledon due anni fa), sfiderà Gabriel Diallo. Il canadese, testa di serie numero 30, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez per 7-5 6-4 in un'ora e 31 minuti. Fra Diallo e Sinner nessun precedente.
Per il fuoriclasse azzurro quella contro Galan è stata anche la 22esima vittoria consecutiva sul cemento, da quando ha perso la finale di Pechino contro Alcaraz lo scorso settembre. Nel 2024, invece, il suo bilancio complessivo è di 27 successi e appena 3 sconfitte, con i trionfi a Melbourne e sull'erba londinese oltre alle finali di Roma e Parigi.
Debutto amaro per Musetti
Debutto amaro, invece, per Lorenzo Musetti. Sul cemento dell'Ohio il tennista toscano, numero 10 del mondo e ottava forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale, col punteggio di 5-7 6-4 7-6 (4), contro il francese Benjamin Bonzi, 63 del ranking internazionale, che all'esordio aveva battuto l'altro azzurro Matteo Arnaldi. Ai sedicesimi di finale Bonzi sfiderà il vincente del match fra il greco Stefanos Tsitsipas e l'ungherese Fabian Marozsan.
Le parole di Sinner dopo la vittoria
"I match sono sempre diversi dalle sessioni di allenamento, non sapevo cosa aspettarmi. Sono molto contento, non è facile giocare qui, è molto veloce e a tratti ho servito come volevo. Per essere il primo match sono soddisfatto". Così Sinner commenta il successo nel suo esordio a Cincinnati. "Il caldo? Si sente, anche nel riscaldamento - ammette - Sapevo che le condizioni qui sono toste ma oggi è andato tutto nella direzione giusta".