Torneo di Cincinnati, Sinner comincia da Galan. I precedenti

AGI - Daniel Elahi Galan per Jannik Sinner, Terence Atmane sulla strada di Flavio Cobolli, Zizou Bergs l'avversario di Lorenzo Sonego. I tre azzurri, ammessi tutti al secondo turno al pari di Musetti (se la vedrà con Bonzi che ha eliminato Arnaldi) e Darderi, conoscono i rivali che li attendono all'esordio nel "Cincinnati Open", settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio.
Sinner debutta contro Galan
Sinner, al rientro dopo il trionfo di Wimbledon, debutterà contro Galan (numero 134 in classifica) che ha regolato 6-2 6-4 Vit Kopriva: il numero uno del mondo ha vinto entrambi i precedenti col colombiano, nel 2021 in un match di Coppa Davis, nel 2023 agli ottavi sull'erba londinese. Bergs si è imposto 6-1 6-4 su Jacob Fearnley, guadagnandosi la sfida con Sonego, numero 31 del seeding: nessun precedente fra i due. Infine Cobolli, 15esima testa di serie, affronterà per la prima volta in carriera il qualificato francese Atmane, che ha regolato con un doppio 6-2 Yoshihito Nishioka.
Sinner si qualifica per le Finals 2025
Dopo Carlo Alcaraz, anche Jannik Sinner si è qualificato matematicamente per le Nitto ATP Finals 2025, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre, dove il numero uno del mondo è il campione in carica, per via del titolo conquistato nel 2024, senza perdere nemmeno un set. Sinner parteciperà all'evento per la terza stagione consecutiva e per la quarta volta in totale. Secondo l'Infosys ATP Win/Loss Index, vanta un record di 10-2 nel torneo e nelle ultime due edizioni ha perso solo contro Novak Djokovic (nella finale del 2023). L'azzurro ha vissuto un altro anno eccezionale, conquistando due trofei importanti per la seconda stagione consecutiva e raggiungendo la finale dell'Atp Masters 1000 a Roma. Sinner ha difeso con successo il titolo agli Australian Open e ha vinto per la prima volta a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha anche avuto tre match-point nella finale del Roland Garros, prima di subire una sconfitta dolorosa contro Alcaraz.
In vetta per 60 settimane
Il 23enne altoatesino di Sesto Pusteria, unico giocatore ad aver occupato il primo posto nella classifica Atp in questa stagione, ha mantenuto la vetta per 60 settimane consecutive dalla sua ascesa lo scorso giugno. Sinner lotterà con Alcaraz per il titolo di numero 1 del mondo di fine anno in una gara che sembra destinata a durare sino all'ultimo. Sinner ha fatto il suo debutto alle Nitto ATP Finals nel 2021 come riserva, quando ha sostituito il connazionale Matteo Berrettini: in quell'edizione ha spinto Daniil Medvedev al tie-break nel set decisivo e ha sconfitto Hubert Hurkacz. Da allora ha vinto nove delle dieci partite disputate a Torino nelle sue due successive partecipazioni.