Inarrestabile Doualla, a 15 anni l'azzurra vince l'oro europeo under 20

AGI - Kelly Doualla a soli 15 anni e nove mesi è la nuova fantastica campionessa europea under 20 dei 100 metri. L'azzurrina sulla pista del 'Ratinan stadion' di Tampere in Finlandia ha vinto la finale in 11"22. Argento alla britannica Mabel Akande (11"41), bronzo all'ucraina Uliana Stepaniuk (11"53), quarta l'azzurra Alice Pagliarini (11"54).
Era la gara più attesa per l'atletica leggera italiana nella terra dei mille laghi perché con quell'11"21 corso nella finale del Festival della Gioventù Europea di Skopje faceva sperare tantissimo per gli Eurojunior. Kelly nella rassegna della categoria superiore riservata alle atlete più anziane di lei anche di quattro anni, ha disputato una finale strepitosa.
Uscita velocissima dai blocchi di partenza, la sprinter della Cus Pro Patria Milano che vive a Sant'Angelo Lodigiano dopo 40 metri era già davanti a tutte lasciandosi la seconda classificata a 19 centesimi, un abisso considerando che stiamo parlando dei 100 metri.
A Tampere, Doualla ha vinto in 11"21 con un vento quasi nullo, 0.1 metri al secondo a sfavore. Kelly è al comando della graduatoria europea di sempre tra le under 18 ed occupa il terzo posto delle liste italiane alltime dietro Zaynab Dosso (11"01) e Manuela Levorato (11"14). Per un amarissimo centesimo è rimasta ai piedi del podio Alice Pagliarini.