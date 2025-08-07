Lorenzo Bonicelli trasferito al Niguarda di Milano

AGI - Il ginnasta azzurro Lorenzo Bonicelli oggi è stato trasferito dal Policlinico Universitario di Essen in Germania al Niguarda di Milano. La complessa operazione - coordinata dal medico federale Andrea Ferretti, tornato proprio ieri in Germania anche per seguire da vicino, personalmente, le delicate procedure di imbarco - è iniziata intorno alle ore 8 di questa mattina.
Con un'aeroambulanza partita dall'aeroporto di Innsbruck, verso le 15 l'arrivo del ginnasta presso il reparto di neurochirurgia dell'Asst Grande Ospedale Metropolitano di Milano, con accanto sempre la famiglia e la sua fidanzata.
Condizioni di Bonicelli durante il trasferimento
Bonicelli, infortunatosi il 23 luglio in uscita dall'esercizio agli anelli durante le qualifiche di ginnastica artistica ai XXXII Giochi mondiali universitari estivi nella Regione tedesca del Reno-Ruhr, ha sopportato bene il trasferimento ed è rimasto vigile per tutto il viaggio.