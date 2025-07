Zverev: "Mi sento solo e senza motivazioni. E il mio problema non è il tennis"

AGI - "A volte mi sento molto solo in campo. Ho dei problemi a livello mentale, è così fin dall'Australian Open. Sto cercando dei modi per uscire da questo vicolo cieco, ma continuo a ricaderci. Non è una questione di tennis, mi sento solo nella vita in generale in questo momento, e non è una bella sensazione". Alexander Zverev si mette a nudo dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon per mano di Arthur Rinderknech.