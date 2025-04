Addio a Giulio Drago, ex portiere di Empoli e Cremonese

Ciao Giulio, non ti dimenticheremo mai❤️



Cremonese in lutto per la scomparsa di Giulio Drago, portiere della leggendaria squadra che riportò i grigiorossi in Serie A dopo 54 anni.



Leggi il ricordo https://t.co/pSVEzPET1i pic.twitter.com/IKEzjukcvL