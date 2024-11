Musetti ko per un virus intestinale. Agli Internazionali di Roma in campo altri 8 azzurri e i primi big

Musetti a parte, la giornata di oggi al Foro Italico vede in campo altri otto azzurri i primi big. Sempre in sessione diurna sul Centrale Elisabetta Cocciaretto ha l'occasione di prendersi la rivincita su Caroline Garcia che l'ha battuta quest'anno a Rouen. Chiude la sessione serale Jasmine Paolini contro l'egiziana Mayar Sherif, sulla carta un inizio soft per la n.1 d'Italia e 11esima testa di serie. Sulla Grand Stand Arena dopo la partita tra Maria Sakkari e Varvara Gracheva nel secondo match Luciano Darderi, dopo la sua prima vittoria al Foro, ha fatto suo il quasi derby contro Mariano Navone, che debuttera' in uno Slam al Roland Garros e potrebbe farlo da testa di serie. L'azzurro, che ha doppio passaporto italiano e argentino, si e' sbarazzato dell'argentino fresco vincitore del Sardegna Open, in due set 6/3- 6/2 . Al terzo turno, giochera' contro il vincente del match tra Zverev e Vukic.