"Quando mio padre mi metteva in porta e mi chiamava Bacigalupo". Facchetti junior racconta il Grande Torino

"Siamo poi riusciti a coinvolgere Umberto Motto (oggi 93enne, ndr), che fu il capitano dei ragazzi che completarono il campionato 1948-49 nelle quattro partite mancanti, subito dopo il disastro di Superga. Ci sarà Sandro Mazzola, la piccola “mascotte” dei granata con suo padre Valentino che era la figura più carismatica di quel gruppo di giocatori. Ci saranno giornalisti di grande caratura come Aldo Grasso o Giampaolo Ormezzano, con le sue parole di una poesia assoluta: mi disse 'il Torino è mio padre' quando gli chiesi di rivelarmi che cosa significasse per lui quella squadra. E poi altre voci di chi avuto “padri” in campo come Franco Ossola , figlio dell'omonimo del numero 11 di quella formazione leggendaria. Ma in questo racconto - rivela Facchetti - c'è spazio anche per i tifosi comuni, che rappresentano la voce del popolo, spesso accantonata nel calcio di oggi, ma custode di leggende e aneddoti che rischieremmo di perdere per strada".

Come si è riusciti a ripartire dopo quella tragedia, per crederci ancora, e avere la forza per tornare a sognare? Secondo Facchetti, “il ruolo cruciale lo ha svolto lo stadio Filadelfia, poi abbattuto, che è stato il luogo da cui ripartire e ricominciare. Era uno stadio di proprietà, costruito per volontà del Conte Marone Cinzano nel 1926: quel luogo era diventato la casa del Toro, che lì ha costruito i suoi più grandi successi e ha stabilito dei primati che resistono ancora oggi, come l'imbattibilità interna per 100 partite consecutive o il 10-0 inflitto all'Alessandria, numeri “da capogiro”, non ce n’era per nessuno. Il marchio di fabbrica era “il leggendario quarto d'ora granata”, con la “tromba” (di Oreste Bolmida, di mestiere capostazione, ndr) che “caricava” tutti: Mazzola così, si rimboccava le maniche e il Toro iniziava a “suonarle a tutti”.