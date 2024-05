Parigi 2024: la fiaccola olimpica attraversa Stretto di Messina

Il veliero francese BELEM, su cui viaggia la fiaccola olimpica diretta a Marsiglia, sta affrontando in queste ore la navigazione in uno dei tratti di mare più trafficati al mondo, lo Stretto di Messina, accompagnato anche da mezzi navali e aerei della Guardia Costiera che vigilano e monitorano la navigazione in questo delicato snodo marittimo.

ADV