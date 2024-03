Sinner e l’arte di riparare rapidamente le falle

AGI - Difficile ancora dire quale posto avrà nella storia del tennisda San Candido, Alta Pusteria, che oggi – dopo una finale lampo vinta a Miami contro– diventa numero 2 della classifica mondiale (un anno fa, dopo la finale persa qui contro il russo Medvedv, era numero 11). Se già sarà Re del circuito nel 2024, magari dopo Parigi o Wimbledon, o se bisognerà aspettare qualche mese in più. Di certo, sappiamo che l’ascesa al trono avverrà presto, perché nessuno come lui ha dimostrato nell’era post Fab Four una simile capacità di miglioramento, tecnico e di approccio mentale alle partite.