Shiffrin vince lo slalom a Jasna, verso 100 vittorie in Coppa

AGI - Lo slalom speciale è sempre più disciplina dei trionfi di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana, sfruttando anche l'infortunio della slovacca Petra Vlhova, costretta a chiudere anzitempo la stagione, ha vinto lo slalom di Jasna, località della Slovacchia ritornata nel calendario del Circo bianco.

Shiffrin è sempre più lanciata verso il record di podi in Coppa che con 155 appartiene dal 1989 alla leggenda svedese Ingemar Stenmark. Mikaela è a quota 150.

Lo scorso anno la campionessa di Vail, fidanzata di Aleksander Aamode Kilde (anche lui stagione finita causa infortunio), aveva superato quota 86 vittorie, il limite di Stenmark, e ora è a 95 (58 solo in slalom) lanciata a centrare la centesima con ventina di gare ancora a disposizione in questa stagione. Al termine delle due manche Shiffrin con 1'48"21 ha preceduto di appena 14 centesimi la croata Ljutic Zrinka al miglior risultato in carriera dopo il terzo posto nella stagione a Garmisch.

Terza a 81 centesimi la svedese Anna Swenn-Larsson, quarta la svizzera Camille Rast a nove decimi, quinta un'altra elvetica, Melanie Meillard a 1"39. Unica italiana in classifica Martina Peterlini, dodicesima a 2"93 dalla vincitrice. Nella classifica di slalom, Shiffrin è prima con 630 punti davanti a Vlhova (505) e alla tedesca Lena Duerr (402).

Nella generale di Coppa, Shiffrin è ormai lanciata verso la vittoria finale avevo totalizzato 1.209 punti, 407 in più dell'infortunata Vlhova, 420 sulla svizzera Lara Gut-Behrami e 422 sull'azzurra Federica Brignone. Ora il Circo bianco femminile sbarcherà in Italia. Da venerdì 26 a domenica 28 gare a Cortina d'Ampezzo (due discese e un supergigante), e il 30 slalom gigante a Plan de Corones.