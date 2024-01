Il Milan passa a Udine, 3-2 all'ultimo respiro

AGI - Il Milan ha vinto a Udine per 3-2 grazie a un gol in pieno recupero di Okafor, centrando il sesto risultato utile di fila. Al Bluenergy Stadium i rossoneri sono passati in vantaggio con Loftus-Cheek al 32mo, poi, dopo una sospensione di cinque minuti della gara per gli ululati razzisti a Maignan, l'Udinese ha agguantato il pareggio al 43mo con Samardzic.

Nella ripresa i friulani sono passati in vantaggio con Thauvin ma nel finale cambia tutto: all'84mo Jovic imbuca di testa a porta vuota dopo una traversa di Giroud, e al 94mo su corner segna lo svizzero Okafor, sfruttando un corner e una spizzata di Giroud.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 7; Ferreira 6, Perez 6.5, Kristensen 5; Ebosele 5.5 (16' st Ehizibue 6), Lovric 6.5, Walace 6.5, Samardzic 7.5 (16' st Payero 6), Kamara 6 (39' st Zarraga sv); Pereyra 5.5 (1' st Thauvin 7.5); Lucca 6.5 (31' st Success sv). In panchina: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Camara, Brenner, Kabasele, Zemura, Giannetti. Allenatore: Cioffi 6

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 5 (30' st Florenzi 6), Kjaer 5, Gabbia 6, Hernandez 6; Rejinders 5 (23' st Okafor 7.5), Adli 5.5; Pulisic 6 (30' st Jovic 7), Loftus Cheek 7.5, Leao 5 (45' +5' st Musah sv); Giroud 6.5. In panchina: Sportiello, Mirante, Romero, Terracciano, Traorè, Jimenez, Simic, Zeroli. Allenatore: Pioli 7 ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5 RETI: 31' pt Loftus-Cheek, 42' Samardzic, 17' st Thauvin, 38' st Jovic, 45' +3' st Okafor.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Al 33' pt partita sospesa per 5 minuti per cori razzisti nei confronti di Maignan provenienti dalla curva occupata dai tifosi dell'Udinese. Ammoniti: Kamara, Ebosele, Thauvin, Walace, Lucca, Ferreira, Hernandez. Angoli 5-7. Recupero 6' pt, 6' +2' st.