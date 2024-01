Pattinaggio: Guignard-Fabbri, la danza in Europa parla italiano

AGI - Il ghiaccio in Europa, per il secondo anno consecutivo senza la superpotenza Russia colpita dalle note sanzioni sportive, è sempre più azzurro. Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno ancora una volta messo in risalto la lunga tradizione della danza italiana - la scuola è quella milanese/lombarda - confermandosi campioni d’Europa.

Lo hanno fatto questa sera sulla patinoire della ‘Zalgirio Arena’ di Kaunas in Lituania – Paese alla prima organizzazione della kermesse continentale dal 1891 – come sempre coinvolgendo pubblico, giuria e loro stessi con un programma costruito su ben quattro brani diversi, da ‘Through the Sheets’ di Abel Korzeniowski arrivando fino a ‘Closing Credits’ di David Hirschfelder passando da ‘Arrival of the Birds’ della The Cinematic Orchestra e ‘Model of the Universe’ Johann Johannsson.

La danza è passione, la danza è quella categoria del pattinaggio che è più arte, coreografia che salti.

Charlene e Marco, coppia nello sport ma anche nella vita, lei 34 anni originaria di Brest in Francia e lui, 35, milanese, entrambi portacolori delle Fiamme Azzurre, graffiano assieme le piste ghiacciate da quasi una decina d’anni.

La coppia allenata dall’ex campionessa azzurra Barbara Fusar Poli – è stata oro europeo nel 2001 a Bratislava assieme a Maurizio Margaglio – ha dominato la gara già nel primo segmento, la rhythm dance. Con il libero Guignard-Fabbri hanno totalizzato 214.38 punti, il quarto punteggio più alto in questa stagione dopo il 215.51 ottenuto con il secondo posto nella finale del Grand Prix di un mese fa a Pechino. Argento per la coppia britannica Lilah Fear-Lewis Gibson (210.82), bronzo ai padroni di casa Allison Reed-Saulius Ambrulevicius (203.37) che hanno fatto ritornare la Lituania sul podio europeo nella danza dopo 18 anni (bronzo di Margarita Drobiazko-Povilas Vanagas nel 2006 a Lione).

Dopo l’oro del 2001, l’Italia della danza è salita sul tetto d’Europa nel 2014 a Budapest con Anna Cappellini e Luca Lanotte.

“Siamo super contenti, non solamente per la prestazione e per come abbiamo pattinato in maniera davvero pulita, ma anche per come abbiamo gestito lo stress che era davvero molto forte – hanno dichiarato Guignard e Fabbri nella mixed zone –. Il pubblico ha sostenuto la coppia lituana, cosa normale visto che siamo in Lituania, ma il supporto che abbiamo ricevuto è stato uno dei migliori che abbiamo mai avuto”.

Nell’altra finale dell’ultima giornata Campionati europei 2024, Loena Hendrickx (213.25) ha portato per la seconda volta il Belgio al titolo continentale dopo quello del 1947 nelle coppie con Micheline Lannoy-Pierre Baugniet. Argento alla georgiana Anastasiia Gubanova (206.52), terza un’altra belga, Nina Pinzarrone (202.29). Sarina Joos, da quest’anno italiana dopo un passato con la Svizzera, è risultata la miglior azzurra in classifica, sesta (180.83).

L’Italia per la seconda edizione consecutiva ha vinto anche il medagliere. Oltre all’oro della danza, va annoverato quello delle coppie d’artistico di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, e i bronzi di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini sempre nelle coppie, e di Matteo Rizzo tra gli uomini. L’edizione 2025 si svolgerà a Zagabria: la capitale croata nel 2021 si è vista cancellare l’evento causa la pandemia di coronavirus.