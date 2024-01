AGI - Un gol in mischia di Rrahmani al 96' regala al Napoli un successo carico d'ossigeno. Dopo quattro turni di astinenza e senza segnare alcun gol (Coppa Italia compresa), i partenopei battono 2-1 in rimonta la Salernitana nel derby campano: decisiva appunto la rete del kosovaro a tempo scaduto dopo il botta e risposta tra Candreva e Politano nella prima frazione di gioco.

La squadra di Mazzarri ritrova momentaneamente la zona Europa salendo al sesto posto a 31 punti, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi rimediano un ko amarissimo dopo una discreta prestazione, restando inchiodati in ultima posizione a quota 12. I padroni di casa provano subito a prendere in mano il pallino del gioco, ma fanno fatica a costruire reali occasioni da gol.

Il match è equilibrato e i primi minuti scorrono via senza particolari emozioni, poi al 29' il colpo di scena lo regala Candreva che s'inventa un gran destro a giro dalla distanza: la palla si alza e poi si abbassa per spegnersi direttamente sotto l'incrocio dei pali per l'1-0 ospite.

La situazione si fa sempre più delicata per i partenopei, che non danno grandi segnali di reazione ma nel recupero del primo tempo trovano l'episodio per rimettere tutto in equilibrio: Fazio colpisce Simeone in area, il Var richiama l'arbitro e lo induce a fischiare il rigore che Politano trasforma nell'1-1.

Nella ripresa è quasi tutto un monologo a livello di palleggio da parte del Napoli, mentre la Salernitana si preoccupa più di serrare le linee restando in attesa del varco giusto per spaventare in ripartenza.

Gli azzurri girano palla e attaccano alla ricerca del vantaggio, dalle parti di Ochoa però grandi pericoli non ne arrivano se non un paio di tentativi senza fortuna di Kvaratskhelia, l'unico che sembra poter inventare qualcosa.

Il georgiano prova a risalire in cattedra anche in pieno recupero, quando scambia con Zerbin e da due passi trova la risposta di Ochoa, bravo a murare anche Raspadori sulla ribattuta.

Sembra un'altra giornata storta per gli azzurri, ma al 96' un gol in mischia di Rrahmani fa esplodere il Maradona per un ritorno alla vittoria preziosissimo.