Ululati razzisti a Lukaku, chiusa la curva dei tifosi della Lazio

AGI - Chiusura per una giornata della curva della tifoseria della Lazio per gli insulti razzisti rivolti contro il giocatore giallorosso Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia di mercoledi' 10 gennaio.

Lo ha stabilito il Giudice Sportivo per i settori Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest per la prossima partita in casa della Lazio, il 28 gennaio 2024 contro il Napoli.

In particolare il provvedimento fa riferimento a 'beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale' partiti dalla curva biancoceleste quando Lukaku era in possesso del pallone di gioco.

Il giudice sportivo ha, inoltre, multato la Lazio per 50mila euro e la Roma per 15mila euro per i comportamenti violenti dei rispettivi tifosi nel corso della stessa partita.