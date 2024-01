Coppa Italia: Atalanta in semifinale, Milan ko 

AGI - L'Atalanta piazza il colpaccio a San Siro, batte il Milan in rimonta e approda alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. Alla 'Scala del calciò finisce 2-1 per i nerazzurri di Gasperini grazie alla doppietta di un super Koopmeiners, nuovamente a segno dopo il sigillo in campionato contro la Roma nella sfida di domenica scorsa.

A nulla serve invece il momentaneo rossonero di Leao, durato appena due minuti: la Dea torna così in semifinale a distanza di tre anni dall'ultima volta.

In un primo gradevole, combattuto e molto equilibrato succede tutto a ridosso dell'intervallo: prima l'Atalanta reclama un rigore al 37' per un contatto in area tra Gabbia e De Roon (poi costretti entrambi a uscire) e Gasperini viene ammonito e poi espulso per proteste.

Allo scoccare del 45' sono i rossoneri a sbloccare grazie alla zampata di Leao, che con un piatto destro di prima intenzione fulmina Carnesecchi su assist di Theo Hernandez. Neanche il tempo di esultare che la Dea, dall'altra parte, rimette tutto in equilibrio con un'azione simile: Holm sfonda a destra e propone una palla bassa al centro, Koopmeiners arriva a rimorchio e indovina il diagonale destro che vale l'1-1.

L'inizio di ripresa è tutto a favore dell'Atalanta, che spaventa il Milan in un altro paio di situazioni ancora con Koopmeiners, prima di trovare l'episodio che cambia volto alla sfida: Miranchuk punta Jimenez e si fa stendere in area conquistandosi un calcio di rigore, dal dischetto va lo stesso Koopmeiners che non sbaglia e firma la doppietta personale oltre che il 2-1 ospite.

I rossoneri sembrano accusare il colpo e i bergamaschi provano ad approfittare dei momenti d'incertezza avversari, creando i presupposti per il terzo gol che indirizzerebbe ancor di più la sfida.

Con lo scorrere del cronometro si affievoliscono le speranze per gli uomini di Pioli, che comunque tentano il tutto per tutto fino alla fine: gli ospiti però si difendono con ordine e al triplice fischio fanno festa.