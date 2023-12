Carlsen ha vinto (ancora) il mondiale rapid di scacchi

AGI - Semplicemente ingiocabile. Magnus Carlsen, numero uno delle classifiche mondiali, ha vinto il suo quinto mondiale di scacchi 'rapid', ovvero con partite a tempo ridotto (in questo caso 15 minuti più 10 secondi di incremento a mossa). Il campione norvegese, ex campione del mondo, ha fatto segnare un punteggio di 10/13 a Samarcanda, in Uzbekistan, confermando il titolo vinto 12 mesi fa e ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro edizioni. Nelle ultime dieci, inoltre, non è mai andato oltre il quinto posto.

Unbeatable. Congratulations to @MagnusCarlsen for winning his fifth world rapid title!



The victory earns the Norwegian legend an incredible 16th world championship in chess! #RapidBlitz pic.twitter.com/jFdIiQQxKu — Chess.com (@chesscom) December 28, 2023

Carlsen, 33 anni, è riuscito a prevalere sul russo (ma con bandiera slovena) Vladimir Fedoseev e sul cinese Yu Yangyi. Il successo contro il primo, in apertura della terza giornata, è stato il vero 'turning point' della manifestazione.

Impressionante è stato anche il torneo di un altro russo, Volodar Murzin, 17 anni, che ha finito nel 'gruppone' dietro i primissimi ottenendo scalpi di prestigio: Praggnanandhaa, Ian Nepomniachtchi e Levon Aronian.

Un altro ex campione del mondo, l'indiano Viswanathan Anand, è stato tra i primi a congratularsi con Carlsen per l'ennesimo trionfo. "Come in molte delle sue vittorie, non sembra nemmeno che si stia sforzando molto", ha scritto su X, rimarcando la sua facilità di gioco.

Congratulations to Magnus Carlsen for his fifth Rapid crown. Like many of his victories, it doesn't even look like he is trying very hard @MagnusCarlsen — Viswanathan Anand (@vishy64theking) December 28, 2023

Un concetto, per altro, ribadito dallo stesso campione di Tonsberg, in un'intervista pubblicata sul canale della FIDE. "Non credo di essere stato in seria difficoltà in nessuna partita, quindi è una bella sensazione". Difficile trovare sintesi migliore.

Di seguito la decisiva partita contro Fedoseev.

Al torneo ha partecipato anche il GM italiano, Sabino Brunello, terzo negli ultimi campionati nazionali. Il bresciano, 34 anni, ha chiuso al 54esimo con uno score di 7,5 punti (5 vittorie, 5 patte e 3 sconfitte).

La sorpresa nel femminile

La vittoria nel torneo femminile è andata invece ad Anastasia Mikhailovna Bodnaruk, 31 anni. La scacchista russa, numero 51 di tabellone, ha giocato un torneo solidissimo aggiudicandosi il titolo contro la forte l'indiana, Humpy Koneru, agli spareggi. Terza in classifica la cinese Lei Tingjie. Per la nativa di San Pietroburgo si tratta del successo più importante della carriera.