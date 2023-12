AGI - Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Sankt Moritz, prima gara veloce della stagione di Coppa del Mondo. La 31enne bergamasca si è imposta con il tempo di 1.16.63 davanti all'austriaca Cornelia Huetter e alla svizzera Lara Gut-Behrami. Per la Goggia è il 23mo trionfo in Coppa del mondo ed eguaglia quindi nuovamente in questa speciale classifica Federica Brignone che ha chiuso al quinto posto la gara in Svizzera.

Settima Marta Bassino mentre Elena Curtoni è caduta. Erano 719 giorni, quasi due anni, che Sofia Goggia non vinceva in supergigante (il 19 dicembre 2021 in Val d'Isère).

Oggi con una prestazione magistrale sotto una leggera nevicata la campionessa azzurra è ritornata a dettare legge nella specialità più giovane dello sci alpino che è un po' slalom gigante - dove Sofia si è allenata tanto quest'estate - e un po' discesa.

La fuoriclasse bergamasca ha fatto la differenza soprattutto nel tratto centrale della pista 'Corviglia'. Al secondo intervento è transitata con una velocità di 100 chilometri orari e un vantaggio sulle avversarie che sfiorava il secondo.

Per la sciatrice delle Fiamme Gialle, 31 anni con in bacheca due medaglie olimpiche in discesa (oro nel 2018 e argento nel 2022) oltre a quattro coppe del mondo di discesa, quella odierna è la vittoria numero 23 raggiungendo Federica Brignone nella graduatoria delle italiane più vittoriose di sempre nel Circo bianco.

Brignone è giunta quinta alle spalle dell'americana Mikaela Shiffrin che con il quarto posto interrompe l'inseguimento verso il record di 155 podi in Coppa della leggenda Ingemar Stenmark. Settima a 1"77 dalla connazionale, Marta Bassino mentre Elena Curtoni è caduta per poi scendere con i suoi sci fino al parterre.

Non ha preso il via l'austriaca Nina Ortlieb infortunatasi a una gamba mentre stava raggiungendo la zona di partenza: è stata trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti.

Nella classifica di Coppa del mondo guida Shiffrin con 520 punti seguita dalla slovacca Petra Vlhova con 391 (oggi era assente perchè non è velocista), dalla svizzera Gut-Behrami con 385 e Brignone con 365. Domani alle ore 10,30 scatterà la prima discesa libera della stagione con Goggia la grande favorita.