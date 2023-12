La Roma ribalta il Sassuolo, 2-1 al Mapei Stadium

AGI - La Roma ribalta il Sassuolo nella 14 giornata di Serie A centrando l'ennesimo successo nell'ultimo quarto d'ora di questo campionato. Al Mapei Stadium finisce 2-1 per i giallorossi, grazie al rigore di Dybala e al gol di Kristensen con deviazione decisiva di Tressoldi, dopo l'iniziale vantaggio realizzato da Matheus Henrique.

Terza vittoria nelle ultime quattro per gli uomini di Mourinho, che agguantano momentaneamente il Napoli a 24 punti in zona Champions League, in attesa della sfida dei partenopei contro l'Inter. La squadra di Dionisi torna invece a perdere restando inchiodata a quota 15.

I giallorossi tentano subito di prendere in mano le redini del gioco e al 10' portano il primo pericolo dalle parti di Consigli, bravo a neutralizzare in due tempi un mancino velenoso da fuori di Dybala. Ma è solo un fuoco di paglia per la formazione capitolina, che al 25' si fa sorprendere su un'iniziativa emiliana: Berardi crossa al centro trovando Matheus Henrique, tutto libero di colpire da due passi e firmare l'1-0 neroverde.

La Roma fa fatica a reagire e soltanto al 41' costruisce una grande palla gol per il pareggio sull'asse Lukaku-Dybala: il belga difende palla spalle alla porta e tocca per l'argentino, che lascia partire un bel mancino a giro sventato da una grande parata in tuffo di Consigli, provvidenziale anche a inizio ripresa a tu per tu con Lukaku.

La squadra di Mourinho prova ad aumentare i giri del proprio motore e dal 62' ha anche la possibilità di approfittare della superiorità numerica, dopo il rosso sventolato a Boloca per un brutto fallo ai danni di Paredes (punito dopo intervento del Var). Da qui in poi è un monologo degli ospiti, che al 75' trovano l'episodio per rimettere tutto in equilibrio: Kristensen viene steso in area da Erlic e si guadagna un calcio di rigore che Dybala trasforma nell'1-1.

Ma non è finita qui perché il danese, entrato a inizio ripresa, si rende ancora protagonista all'82' calciando dal limite con il mancino e trovando una deviazione decisiva di Tressoldi che vale il 2-1 giallorosso. Il Sassuolo comunque ci prova con orgoglio e pochi minuti più tardi fallisce una buona chance con Racic, mentre in pieno recupero la Roma va a un passo dal definitivo colpo del ko con Pellegrini, murato da Consigli.