Verstappen trionfa anche ad Abu Dhabi, Leclerc secondo

AGI - Max Verstappen chiude il suo dominio nella stagione di Formula 1 mettendosi in tasca il diciannovesimo successo del 2023, trionfando anche nel Gran Premio di Abu Dhabi. Sul podio, insieme all'olandese della Red Bull, ci salgono Charles Leclerc con la Ferrari (secondo) e George Russell con la Mercedes (terzo grazie alla penalità inflitta a Sergio Perez).

Proprio tra la scuderia italiana e quella tedesca c'era in ballo la seconda posizione nel Mondiale costruttori: in virtù del nono posto di Lewis Hamilton e del quindicesimo di Carlos Sainz, partito dalle retrovie, e' la Mercedes a chiudere la classifica in seconda piazza alle spalle della Red Bull, costringendo la Ferrari a piazzarsi terza.