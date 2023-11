Atp Finals, Sinner in semifinale trova Medvedev. Alcaraz-Djokovic l'altra sfida

AGI - Sarà Daniil Medvedev, numero 3 del ranking e secondo classificato nel gruppo rosso, l'avversario che Jannik Sinner, numero 4 del mondo e vincitore del gruppo verde, sfiderà in semifinale.

Il russo è stato battuto 6-4 6-4 da Carlos Alcaraz nel primo match della giornata del secondo girone delle Atp Finals, in scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Dunque, l'altra semifinale vedrà opposti lo spagnolo, numero 2 al mondo, e il serbo Novak Djokovic, numero 1 Atp e secondo del gruppo verde.

"Sono molto contento per aver fatto una grande partita contro Medvedev e per aver vinto, ottenendo il pass per le semifinali in queste mie prime Atp Finals", è il commento a caldo di Alcaraz. L'esito del suo match, di fatto, rende ininfluente la partita di questa sera fra il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev.

In campo, domani, ci saranno i primi quattro giocatori della classifica internazionale. Nei "precedenti" è in parità, 2-2, la situazione fra Alcaraz e Djokovic; mentre Medvedev conduce su Sinner per 6-2, con l'azzurro che ha vinto però le ultime due sfide, ovvero le recenti finali di Pechino e di Vienna.