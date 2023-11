AGI - Va a Daniil Medvedev il derby russo nella seconda giornata delle Atp Finals, di scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Inserito nel gruppo Rosso - lo stesso in cui oggi Zverev superare Alcaraz in tre set - il 27enne moscovita debutta superando il connazionale Andrey Rublev per 6-4 6-2 dopo un'ora e 32 minuti di gioco. Mercoledì Medvedev sfiderà appunto Zverev.