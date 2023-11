MotoGp, Bastianini riscatta una stagione terribile e vince in Malesia

AGI - Dopo una stagione terribile, fatta di cadute, infortuni, sofferenze e un feeling sulla sua nuova Ducati che faticava a trovare, uno straordinario Enea Bastianini trionfa per la prima volta in stagione nel Gran Premio di Malesia.

Il classe '97 nativo di Rimini, piazza la sua Rossa davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez, protagonista di un'altra grande gara dopo la vittoria nella Sprint di ieri, e a quella del compagno di squadra Francesco Bagnaia, che stavolta riesce a precedere il rivale per il titolo Mondiale Jorge Martin (quarto). Per l'azzurro si tratta di tre punticini guadagnati nella classifica generale dopo averne persi due ieri, con il distacco che ora risale a 14 lunghezze quando ormai mancano solo gli ultimi due appuntamenti in Qatar e a Valencia.

Bagnaia e Martin partono entrambi bene, ma in curva 1 vanno leggermente larghi e vengono superati entrambi da Bastianini ed Alex Marquez, assolutamente scatenati e capaci di creare subito un vuoto con gli inseguitori in appena un paio di giri.

Nel frattempo i due contendenti al titolo ingaggiano un breve duello con un paio di sorpassi e contro sorpassi, con Pecco che riesce a mantenersi davanti al rivale spagnolo e ad allungare il distacco giro dopo giro. Per il resto della gara non succede granché davanti: Bastianini controlla senza problemi il vantaggio su Alex Marquez, che a sua volta riesce a tenere a debita distanza Bagnaia. Martin invece non ne ha e chiude lontanissimo dal rivale, a oltre sette secondi di distanza.