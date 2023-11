AGI - L'Inter non sbaglia con il Frosinone, ottiene il quarto successo di fila in campionato e torna da sola in vetta alla classifica. A San Siro i nerazzurri s'impongono 2-0 grazie a una prodezza da centrocampo di Dimarco e al calcio di rigore di Calhanoglu: la squadra di Inzaghi scavalca nuovamente la Juve a due settimane dal derby d'Italia, mentre gli uomini di Di Francesco tornano a perdere dopo il successo con l'Empoli, restando fermi a quota 15 punti nelle zone di metà classifica.

Come prevedibile sono i nerazzurri a prendere in mano il comando delle operazioni, iniziando a portare pericoli nei pressi dell'area di rigore avversaria: la prima vera palla gol capita al 18' sui piedi di Lautaro Martinez, che viene servito a rimorchio da Barella e calcia di potenza trovando una grandissima risposta di Turati.

I ciociari comunque non restano a guardare e propongono un buon calcio, giocando con coraggio e intraprendenza e facendosi vedere diverse volte in zona offensiva. Sommer però non è mai costretto a interventi degni di nota.

I padroni di casa riescono a sbloccare solo al 43' grazie a un eurogol di Dimarco che, da oltre 50 metri lungo l'out di sinistra, lascia partire una conclusione meravigliosa che sorprende il portiere e si spegne direttamente in rete sotto la traversa.

A inizio ripresa l'Inter trova anche l'immediato raddoppio mettendo ancor più in discesa il match, grazie a un calcio di rigore perfetto di Calhanoglu conquistato da Thuram (steso in area da Monterisi).

Il Frosinone cerca comunque di restare a galla e poco più tardi va a un passo dal riaprirla, ma il palo dice di no a Cheddira dopo un diagonale destro, mentre al 64' Sommer è costretto a fare buona guardia su una bordata di Marchizza dalla distanza.

Nel finale i nerazzurri gestiscono senza troppi problemi il doppio vantaggio e nel recupero avrebbero l'opportunità dal tris con Lautaro, che dopo un errore di Okoli mette fuori a tu per tu con Turati.