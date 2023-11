AGI - Il Leicester City di Enzo Maresca ha perso in casa 1-0 con il Leeds United e ha interrotto una striscia di nove vittorie consecutive nella Championship, la serie B inglese. La sfida tra le Foxes prime in classifica e i Whites è stata decisa dalla rete al 58mo di Georginio Rutter che ha insaccato su una corta respinta di Mads Hermansen.

Il Leicester non è riuscito a battere il record del club di 10 vittorie di fila e rischia di vedere l'Ipswich avvicinarlo in testa (è a -5 ma con due partite in meno) mentre il Leeds United sale al terzo posto, a 11 punti dalla vetta.

Maresca è uscito comunque soddisfatto: "Abbiamo lottato e creato occasioni, non meritavamo di perdere ma questo è il calcio. La corsa per la promozione in Premier è lunga, mancano 46 partite e non si può pensare di vincere sempre".