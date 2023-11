Un torneo dagli orari folli, Jannik Sinner si ritira da Parigi Bercy

AGI - Ora c'è l'ufficialità: Jannik Sinner lascia il torneo Atp 1000 di Parigi Bercy. Ad annunciare il ritiro dell'altoatesino era stato prima il canale televisivo Eurosport sul proprio profilo X (ex Twitter): "Il tennista azzurro non scenderà in campo questo pomeriggio contro Alex De Minaur". E adesso anche gli organizzatori, preso atto della novità, hanno aggiornato il tabellone inserendo l'australiano Alex De Minaur (che Sinner avrebbe dovuto sfidare alle 17) direttamente ai quarti di finale (dove affronterà il russo Andrej Rublev).

In un post sui social la stessa Atp ha comunicato la notizia scrivendo: "Prossima fermata: Torino. Dopo aver concluso a tarda notte la partita vinta contro McDonald ieri sera, Jannik Sinner si è ritirato dal Rolex Paris Masters". Un post in cui, di fatto, si riconosce l'errore di programmazione che si è attirato gli strali di appassionati e utenti che hanno commentato con parole di fuoco. Il più moderato è stato del seguente tenore: "Ma non vi vergognate neanche un po'?".

Il ritiro di Sinner fa, dunque, seguito alle polemiche scaturite dalla partita che l'altoatesino ha finito di giocare poco dopo le 2.30 della scorsa notte contro l'americano McDonald (per l'assurda programmazione degli organizzatori) e dalle poche ore a disposizione per riposare e poter recuperare in vista del match successivo previsto per le 17 quello con De Minaur.

La decisione di oggi era stata in qualche modo anticipata dallo stesso Sinner che, a fine gara, aveva detto: "Non è semplice scendere in campo dopo la mezzanotte, è molto tardi. Ora devo solo cercare di dormire e recuperare, vedremo come mi sentirò domani". In realtà 'domani' era già 'oggi' e l'azzurro, tra massaggi, allenamento defatigante e trasferimento in hotel, probabilmente non è andato a dormire prima delle 4.30-5 del mattino.

Le critiche rivolte agli organizzatori del Masters 1000 parigino, che hanno pianificato ben sei partite dalle 11 in poi sul Campo centrale vengono dai media, ma anche dal team di Sinner e dai suoi colleghi. Darren Cahill, coach dell'altoatesino, ha commentato: "Felice per la vittoria di Jannik, ma non c’è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi".

A rincarare la dose anche il norvegese Casper Ruud, eliminato a Parigi dall’argentino Francisco Cerundolo che ha dichiarato: "Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile… che farsa".