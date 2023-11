Coppa Italia, il Parma passa a Lecce e va agli ottavi

AGI - Il Parma si è qualificato per gli ottavi di Coppa Italia battendo 4-2 il Lecce a Via del Mare. Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo con le reti di Sonny al nono e Bonny al 28mo, nella ripresa i salentini la riacciuffano con Piccoli al 54mo e Strefezza al 76mo, ma nel recupero i ducali vanno a segno con l'autorete di Pongragic al 94mo e il rigore trasformato da Dennis Man al 96mo. Il Parma ora sfiderà il Milan a inizio dicembre per un posto nei quarti.

Gli ospiti sono passati in vantaggio alla prima occasione quando Hainaut ha rubato palla a Gallo vicino alla bandierina e ha servito Sohm che di piatto destro ha fatto 1-0. Al 20mo l'arbitro Minelli si è infortunato ed è stato sostituito dal quarto uomo Feliciani. Al 29mo il raddoppio di Bonny che con un gran tiro al volo infila Brancolini. È il 2-0 con cui le due squadre vanno al riposo. Nella ripresa il Lecce si trasforma e accorcia subito con Piccoli lesto in tap-in sulla respinta corta del portiere Corvi su un traversone di Strefezza.

Al 31mo la rimonta giallorossa è perfezionata un giro dello stesso Strefezza, che riceve dal neo entrato Banda e pennella un bel destro a giro sul secondo palo che batte Corvi. Le squadre appaiono stanche e rassegnate ai supplementari ma a sembra in indirizzata verso i supplementari, ma nel recupero il Parma passa con una bella fuga in area di Man che mette in mezzo e trova una deviazione dei difensori leccesi. L'ultima, quella di Pongracic, fa carambolare la palla in porta. Due minuti dopo, con il Lecce sbilanciato in avanti, Bernabé viene atterrato in area da Ramadani e Man trasforma il rigore per il 4-2 finale.