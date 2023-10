All Blacks contro Springboks. Cresce la febbre per la Coppa del mondo di rugby

AGI - Cresce in Nuova Zelanda la febbre della Coppa del mondo di rugby. Questa sera i mitici All Blacks affronteranno gli Springboks sudafricani allo Stade de France di Parigi: entrambe le squadre puntano a diventare la prima nazione a vincere la Coppa del Mondo per la quarta volta.

Sotto la guida dell'allenatore Ian Foster, il team neozelandese ha avuto un inizio difficile nel torneo, con una sconfitta contro la Francia, ma è cresciuto di partita in partita guadagnandosi un posto in finale con una vittoria combattuta sull'Irlanda nella fase a eliminazione diretta prima di spedire ko l'Argentina.

I tifosi degli All Blacks si riuniranno nelle case, nei pub e nei bar di un Paese di cinque milioni di abitanti, pazzo di questo sport, per guardare i loro eroi quando la partita inizierà in Nuova Zelanda, alle 8:00 di domenica (19:00 GMT di oggi). Lo stadio Eden Park di Auckland, dove gli All Blacks giocano le partite di test casalinghe, ospiterà un evento pubblico gratuito per la visione della finale: il responsabile delle comunicazioni dello stadio Bronwynne Howse ha detto che quasi 10.000 biglietti sono stati staccati, con una folla di circa 20.000 spettatori prevista per il calcio d'inizio domenica mattina.