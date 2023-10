AGI - Atalanta e Roma (in Europa League) e Fiorentina (in Conference) concludono stasera la settimana europea dei club italiani. Una settimana in agrodolce, stando almeno ai risultati ottenuti in Champions.

Dopo i successi di Inter e Napoli, ieri ci sono stati i tonfi di Milan e Lazio, sconfitte in malo modo rispettivamente con Psg e Feyenoord. Alle 18.45 i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sfideranno in terra austriaca lo Sturm Graz con un precedente statistico che conforta: nelle utile 14 trasferte europee l'Atalanta ha sempre segnato.

Alle 21 la Roma di Mourinho riceve, invece, lo Slavia Praga: conquistare i tre punti significa per i giallorossi, che giocheranno con la coppia in attacco Lukaku-Belotti, passare in testa al girone. E sempre alle 21 è di scena una Fiorentina, con molti volti nuovi rispetto a quella sconfitta in casa dall'Empoli: i viola ospiteranno il Cukaricki in un match valido per la fase a gironi di Conference League.

Tra i pali è previsto il rientro dal 1' di Christensen. Il portiere danese ha recuperato da una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra riportato il 5 ottobre scorso. Inizio in panchina dunque per Nico Gonzalez, un po' affaticato dopo la gara contro l'Empoli.