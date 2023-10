AGI - Anfisa Reztsova sarà sepolta martedì a Mosca dopo essere deceduta per arresto cardiaco all'età di 58 anni. Reztsova è l'unica atleta della storia ad aver vinto la medaglia d'oro ai Giochi olimpici in due sport, sci nordico e biathlon. Altra singolarità, non comune, l'aver conquistato il titolo olimpico sotto tre bandiere diverse (Unione Sovietica, Comunità Stati Indipendenti e Russia).

Reztsova conquistò l'oro olimpico con l'Urss nella staffetta dello sci nordico a Calgary nel 1988 (fu anche argento nella 20 km tecnica libera). Transitata al biathlon, Anfisa Reztsova centrò l'oro a cinque cerchi nella sprint ad Albertville '92 (squadra unificata Csi) e quello con la staffetta a Lillehammer '94 con la nazionale russa. In bacheca anche un bronzo in staffetta nel '92, medaglie mondiali, sette Coppe del mondo di biathlon e una nello sci nordico.

Pochi anni fa Reztsova aveva ammesso di aver fatto uso di doping alla fine della sua carriera tramite trasfusioni di sangue e non aveva escluso di essere stata dopata, a sua insaputa, da parte di medici sovietici. Daria Virolaynen, una delle figlie di Anfisa Reztsova, da quest'anno gareggia per la Finlandia mentre Kristina, due medaglie ai Giochi di Pechino 2022, resta tesserata per la Russia che, però, in questo momento non può prendere parte alle competizioni internazionali per le note sanzioni nello sport. Entrambe sono biatlete.