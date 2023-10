La Roma con El Shaarawy batte il Monza e fa esplodere l'Olimpico 

AGI - Proprio allo scoccare del 90mo la Roma supera di misura sul Monza e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Un successo per 1-0 molto sofferto ma meritato per i giallorossi, in superiorità numerica per oltre un tempo (doppia ammonizione per D'Ambrosio) e fermati per due volte dal palo (prima Lukaku e poi Azmoun).

Alla fine ci pensa El Shaarawy a far esplodere l'Olimpico: la squadra di Mourinho così raggiunge momentaneamente il sesto posto a 14 punti, mentre gli uomini di Palladino restano fermi a quota 12.

Le battute iniziali di gara sono noiose e prive di qualsiasi emozione: sono addirittura i brianzoli a palleggiare nella metà campo avversaria, mentre i giallorossi preferiscono inizialmente attendere e cercare spazi in ripartenza, che però non trovano quasi mai.

Il match si accende soltanto a ridosso dell'intervallo, quando i capitolini creano le prime vere palle gol con il colpo di testa di Aouar e la deviazione di Belotti, neutralizzate provvidenzialmente da un super Di Gregorio. Nel mezzo l'espulsione al 42mo per doppia ammonizione di D'Ambrosio, che lascia gli ospiti in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Nonostante l'uomo in meno, il Monza non rinuncia ad attaccare e si rende molto pericoloso con Colpani (sinistro a giro a lato di un soffio) e due volte con Birindelli (respinto da Rui Patricio in entrambi i casi).

Nel mezzo un'altra ghiotta palla gol per i giallorossi, che colpiscono un palo con Lukaku. Sembra un match segnato per la squadra di Mourinho, che sbatte contro un altro legno dopo una conclusione a botta sicura di Azmoun, ma proprio allo scoccare del 90' ci pensa il 'faraonè El Shaarawy, con un fendente in piena area, a regalare ai suoi tre punti d'oro per la rincorsa ai piani alti della classifica.