AGI - L'avventura del Papu Gomez al Monza potrebbe essere già finita.Stando al quotidiano spagnolo "Relevo", le autorità antidoping avrebbero comunicato al giocatore argentino una squalifica di due anni perchè positivo a un controllo antidoping quando indossava la casacca del Siviglia. La comunicazione risale al novembre del 2022, poco prima che il calciatore partisse per il Qatar per i Mondiali, poi vinti dalla sua Nazionale.

Gomez, ex elemento di spicco dell'Atalanta di Gasperini, era ritornato in Serie A lo scorso settembre dopo tre anni in Spagna, per vestire la maglia del Monza. Finora con i brianzoli guidati da Palladino aveva disputato due partite per un totale di 40 minuti da subentrato.