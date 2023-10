Martin vince la Sprint Race ed è leader del Mondiale

AGI - Ancora una volta Jorge Martin, ancora una volta una vittoria nella Sprint Race. Lo spagnolo della Ducati Pramac trionfa nella gara corta del Gran Premio d'Indonesia, mettendosi in tasca il sesto successo stagionale, nonché quarto consecutivo, in quella che è sembrata diventare una specialità per il nativo di Madrid.

Ma soprattutto Martin in questo momento è il nuovo leader del Mondiale di MotoGp, in virtù dell'ottavo posto di Francesco Bagnaia, partito 13 con la Ducati Lenovo ma non in grado di limitare i danni a dovere. Tutto da rifare quindi per il campione del mondo in carica, che ora insegue il rivale a 7 punti di distanza e già da domani dovrà provare a reagire per non lasciarsi sfuggire di mano il secondo titolo iridato di fila.

Sul podio, alle spalle di Martin, le due Ducati Mooney VR46 degli azzurri Luca Marini, bravissimo al rientro dopo l'infortunio, e Marco Bezzecchi che comunque resta in lotta per il titolo a 56 punti di distanza dalla vetta.

La Ducati vince il Mondiale costruttori

Grazie alla tripletta firmata da Jorge Martin, Luca Marini e Marco Bezzecchi, tutti in sella alla Ducati Desmosedici, la casa motociclistica di Borgo Panigale trionfa nel Mondiale costruttori di MotoGp. Si tratta del quarto trionfo di fila per la moto italiana.