AGI- "Niente teste di c**": uno slogan ma anche una filosofia che dà il titolo a un libro sui segreti degli All Blacks, di cui Luciano Spalletti ha annunciato di voler far dono a Natale ai suoi azzurri: "Qui si fanno le cose seriamente, dobbiamo essere disposti al sacrificio per portare a casa la pagnotta, il risultato, che è quello che fa la differenza" ha spiegato il tecnico di Certaldo nella conferenza stampa in vista delle sfide con Malta e Inghilterra.

Il libro del 2019 edito da Mondadori, sottotitolo "Lezioni di vita e di leadership dagli All Blacks", è stato scritto da James Kerr, un consulente e mental coach che ha lavorato per le forze speciali Usa e britanniche ma anche per scuderie di Formula 1, allenatori di Premier league ed equipaggi dell'America's Cup.

© AGF

L'autore cita l'esempio della nazionale di rugby neozelandese, capace di vincere il 75% delle partite internazionali, per osservare che le squadre vincenti condividono alcuni principi, come l'attenzione maniacale all'eccellenza, l'impegno per la causa comune, integrità e umiltà, la capacità di mettere da parte l'ego individuale per una causa più grande.

Nel libro (un bestseller internazionale nella versione in inglese dal titolo 'Legacy'), Kerr indica i 15 fondamentali per avere successo, ognuno dei quali sottintende un modo di affrontare la sfida sportiva: Pulisci gli spogliatoi; Aggredisci gli spazi; Gioca con uno scopo; Passa la palla; Crea un ambiente di apprendimento; Niente teste di cazzo; Abbraccia le aspettative; Allenati per vincere; Mantieni una testa blu; Conosci te stesso; I campioni vanno oltre; Inventa il tuo linguaggio; Ritualizza per attualizzare; Sii un buon antenato; Lascia scritta la tua eredità.