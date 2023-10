L'Italia del volley perde col Brasile e non si qualifica alle Olimpiadi

AGI - L'Italia della pallavolo maschile è stata sconfitta dal Brasile per 3 a 2 e manca la qualificazione diretta per le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi ora dovranno sperare nel ripescaggio delle Nazioni in base al ranking mondiale che sarà stilato al termine della prossima Volley Nations League.

La sconfitta al tie-break contro il Brasile al termine di una partita molto combattuta, costringe la pallavolo italiana maschile a dover attendere il prossimo anno il ranking mondiale che definirà le ultime cinque squadre, delle dodici totali, che prenderanno parte ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Stessa sorte anche per le azzurre.

Oggi al 'Ginàsio do Maracanazinho' di Rio de Janeiro (Brasile) dove si è disputata la pool A della fase di qualificazione, capitan Simone Giannelli dopo aver perso il primo set per 23 a 25, erano riusciti a portarsi in vantaggio per 2 a 1 vincendo il secondo (25-23) e terzo set (25-15). Nel quarto parziale i verdeoro hanno incrementato il ritmo pareggiando la sfida (25-17).

Al tie-break i brasiliani si sono imposti per 15 a 11. Miglior realizzatore dell'Italia, Daniele Lavia con 16 punti seguito da Alessandro Michieletto con 14, Yuri Romanò con 12 e Giovanni Sanguinetti. Nei giorni scorsi gli azzurri erano stati sconfitti anche da Germania e Cuba. Al termine dei tre gironi che prevedevano la qualificazione diretta hanno già il pass olimpico la Francia (Nazione ospitante), Germania e Brasile (rispettivamente prima e seconda della pool A), Stati Uniti e Giappone (prima e seconda della pool B), Polonia e Canada (prima e seconda della pool C).

La mancata qualificazione dell'Italia non compromette la partecipazione alle Olimpiadi anche perché a oggi l'Italia è terza nel ranking mondiale alle spalle delle già ammesse Polonia e Stati Uniti. I cinque posti - tecnicamente scendono a quattro perché c'è la quota riservata all'Africa - ancora disponibili saranno assegnati in base al ranking internazionale che sarà stilato al termine della fase preliminare della Volley Nations League del prossimo anno.