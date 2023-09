L'americana Krueger vince a sorpresa il titolo Wta a Osaka

AGI - La tennista americana Ashlyn Krueger ha trionfato sulla cinese Zhu Lin nella finale del Japan Open 2023, vincendo il suo primo titolo Wta. La 19enne, classificata 123 al mondo, si è imposta per 6-3, 7-6 (8-6) sull'avversaria testa di serie nel torneo Wta 250 di Osaka.

È stato il culmine di una settimana eccezionale per Krueger, che ha raggiunto la finale senza perdere un set. La sfavorita texana giocava la prima finale della sua carriera e solo il suo undicesimo torneo nel circuito Wta.

La Lin, dal canto suo, è classificata al 35esimo posto nel mondo ed era alla ricerca del secondo titolo Wta della sua carriera, avendo battuto l'ucraina Lesia Tsurenko nella finale del Thailand Open a febbraio.

Lin, che ha sconfitto Victoria Azarenka agli US Open il mese scorso, era la favorita per la finale, ma è stata ostacolata dalla potenza dell'americana, che ha messo a segno sette aces.

Nella prima sfida tra le due, Krueger ha rapidamente dominato il primo set, vincendo 6-3 in 36 minuti con un break sul primo game di servizio di Lin. Il secondo set è stato più competitivo, con Lin che ha preso presto il comando. Ma la Krueger è riuscita a forzare un tie-break, che ha vinto per sigillare la finale in un'ora e 36 minuti.