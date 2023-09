AGI - Il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales, ha annunciato le sue dimissioni per lo scandalo del bacio non consensuale con Jenni Hermoso dopo il trionfo del suo Paese nella Coppa del Mondo femminile. "Lo farò [dimettermi], sì, perché non voglio continuare il mio lavoro", ha detto Rubiales in un'intervista al programma televisivo britannico Piers Morgan Uncensored.

Ha pubblicato una lettera sui social media in cui afferma di aver già comunicato ufficialmente le sue dimissioni. "(La famiglia e gli amici) mi dicono 'Luis, devi concentrarti sulla tua dignità e continuare la tua vita. Altrimenti danneggerai le persone che ami e lo sport che ami'", ha aggiunto il presidente.

Rubiales, 46 anni, ha scatenato un'ondata di proteste in tutto il mondo dopo aver baciato con la forza la centrocampista Jenni Hermoso durante la cerimonia di consegna delle medaglie dopo il trionfo della Spagna nella Coppa del Mondo a Sydney il 20 agosto. È stato sospeso dalla FIFA in via provvisoria per 90 giorni, mentre i pubblici ministeri spagnoli hanno presentato all'inizio di questa settimana una denuncia contro di lui per aggressione sessuale e coercizione.

Hermoso, 33 anni, ha presentato una denuncia alla Corte Nazionale, accusando formalmente Rubiales di violenza sessuale. Nella lettera inviata alla federazione, Rubiales ha anche dichiarato di volersi dimettere da vicepresidente dell'organo di governo del calcio europeo UEFA. "Dopo la rapida sospensione operata dalla FIFA, più il resto delle procedure aperte nei miei confronti, è evidente che non potrò tornare al mio posto", ha dichiarato Rubiales nella lettera.

Insistere nell'attesa e aggrapparsi non contribuirà a nulla di positivo, né per la federazione né per il calcio spagnolo". "Tra l'altro, perché ci sono poteri che impediranno il mio ritorno".