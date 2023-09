AGI - Subito bandiera rossa al Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Un brutto incidente dopo poche curve ha coinvolto diversi piloti e moto, ma c'è molta preoccupazione per il campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati, partito alla grande, è stato sbalzato dalla moto dopo un violento highside ed è stato investito dalla KTM di Brad B.

Pecco - come lo chiamano - non ha mai perso conoscenza. Colpito alla gamba dalla Ktm di Binder, il pilota della Ducati è stato subito soccorso, è stato portato via in ambulanza al centro medico e poi trasferito in ospedale ma è cosciente. Secondo le ultime informazioni, le condizioni di Bagnaia sarebbero meno gravi del previsto.

MotoGP ha twittato che "tutti i piloti coinvolti, Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, incluso Pecco Bagnaia, sono coscienti".

Moto GP, grave incidente per il pilota italiano Francesco #Bagnaia durante il GP di Catalogna: il campione del mondo in carica portato d'urgenza in ospedale. Ѐ cosciente pic.twitter.com/fkCVDU9RJv — Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) September 3, 2023

Intanto la gara è terminata con la doppietta dell'Aprilia firmata da Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Sul gradino più basso del podio sale un'altra moto italiana, la Ducati Pramac di Jorge Martin. Per la cronaca fino al sesto posto si trovano solo moto italiane, ma per quanto riguarda i piloti azzurri bisogna scendere fino all'undicesimo posto per trovare il primo, ovvero Luca Marini seguito dal compagno Marco Bezzecchi.