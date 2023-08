La Figc e la questione di principio da 3 milioni di euro

AGI - Un Ferragosto caldissimo e l'impressione è che le temperature rimarranno alte anche nelle prossime ore. La speranza è che arrivi un po' di "fresco" a ridosso del weekend, quando la Federcalcio spera e conta di potere avere le condizioni giuste per mettere la parola fine al caos scatenato dalle dimissioni di Roberto Mancini di domenica 13 agosto.

Il successore scelto da Gabriele Gravina è Luciano Spalletti, campione d'Italia con il Napoli e ancora legato al club partenopeo. C'è una clausola che può liberarlo, ma Aurelio De Laurentiis non intende passarci sopra, così come la Figc non ha alcuna intenzione di soddisfare le richieste del numero 1 dei partenopei. Tutto parte dalla decisione di Roberto Mancini e, dunque, bisogna fare un passo indietro e tornare sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex ct a diversi quotidiani in edicola il giorno di Ferragosto.

Luciano Spalletti (Afp)

"Non ho fatto niente per essere massacrato così. Mi sono solo dimesso e mi sono assunto tutta la responsabilità della decisione. Dovevo farlo prima? Può darsi. Ma io ho lasciato la Nazionale a 25 giorni dalla prossima partita, non tre", alcune delle parole di Mancini che spiega anche i motivi che lo hanno portato a farsi da parte.

"Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct? La verità - sostiene Mancini - è che da un po' di tempo Gravina pensava cose opposte alle mie". L'ex ct replica anche a chi lo accusa di aver fatto questo passo attratto da presunte offerte milionarie, come quelle riportate dalla stampa saudita convinta che ci sia la Nazionale locale ad aspettarlo.

© Isabella Bonotto/AFP Roberto Mancini lascia lo stadio di Firenze dopo il pareggio con la Bosnia in Nations League

"Quando sono arrivato in azzurro ho rinunciato a opportunità più redditizie, ho fatto una scelta ed è stato il lavoro più importante della mia vita. Se Gravina avesse voluto, mi avrebbe trattenuto. Non l'ha fatto. Arabia Saudita? Quello che sto dicendo è indipendente da quello che potrà succedere in futuro e da dove andrò. Ora non voglio pensare a niente". Fin qui Mancini.

Il passato, il futuro scelto dalla Federazione è legato a Luciano Spalletti, ma il problema è legato a una situazione contrattuale che, secondo Aurelio De Laurentiis, non rende libero l'allenatore campione d'Italia, a meno che... In un lungo e duro comunicato diramato nel giorno di Ferragosto, il presidente del Napoli "Dopo la valanga di considerazioni astratte comparse su molti media", ha ritenuto necessario "fare chiarezza sulla vicenda Spalletti, legata al suo possibile impegno come Ct della Nazionale".

Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis spiega che "nel concedere" a Spalletti "la possibilità di non adempiere al suo contratto, ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo una penale nel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno". Poi l'attacco alla Figc.

"Osservando la vicenda in discussione, ciò che mi appare più sorprendente è che si arrivi a poche settimane da due gare molto importanti della Nazionale, subendo le dimissioni di Mancini. A questo proposito sono due le principali considerazioni da fare: non si sanno tenere i rapporti con i propri collaboratori inducendoli alle dimissioni; mancano strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi determinando il rispetto dei contratti sottoscritti anche attraverso la previsione di specifiche penali".

Detto questo De Laurentiis condivide e approva la scelta Spalletti, ma se questa è la decisione "non ci si può fermare di fronte all'accollo (pagare per conto dell'allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale (impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi). Tutto ciò è incoerente". De Laurentiis continua: "Per il Napoli tre milioni non sono certo molti e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno.

Ma la questione nel caso di specie non è di 'vil denaro', bensì una questione di principio, che non riguarda solo il Napoli, ma l'intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni, del mercato. Fino a quando si consentirà che la 'regola' sia la 'deroga' il sistema calcio non si potrà evolvere".

La Figc, almeno per il momento, non ha replicato, ma intende andare avanti per la sua strada. Gravina è convinto che Spalletti sia la scelta giusta, l'accordo con il tecnico ci sarebbe già, ma c'è da risolvere la "questione di principio" sollevata da De Laurentiis. I legali sono al lavoro, la cosiddetta clausola di "non concorrenza", del resto, non sarebbe violata dal momento che di Nazionale si tratta e non di club rivali, ma la penale c'e' e anche il presidente del Napoli va avanti per la sua strada.

È necessario fare in fretta, Macedonia e Ucraina sono impegni vicini e decisivi (o quasi) per gli azzurri, la scelta è Spalletti, ma ci sono "vicende complesse" da risolvere. Ecco perché non sono da scartare altre ipotesi, la prima riguarda Antonio Conte, ma al momento è la prima, validissima e sicurissima alternativa al prescelto: Luciano Spalletti.