Giochi fatti per l'approdo di Cristian Totti al Frosinone 

AGI - Ormai sembra tutto fatto per l'approdo di Cristian Totti al Frosinone. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ha cambiato la sua biografia sull'account di Instagram in "official football player of Frosinone Calcio".

Quello del 17enne attaccante, finora in rosa con la Roma under 18, sembra molto più di un indizio, anche se dal club neo-promosso allenato dall'ex compagno di squadra dello storico dell'ex bandiera giallorossa, Eusebio Di Francesco, non è arrivata l'ufficialità.

Totti junior ovviamente farebbe parte della Primavera del Frosinone allenato da un ex laziale come Angelo Gregucci, in campo in tanti derby con papà Francesco.