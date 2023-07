Pallanuoto: Setterosa è medaglia di bronzo, sconfitta l'Australia

AGI - Il Setterosa è medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di pallanuoto di Fukuoka. Le ragazze di Carlo Silipo nella partita valevole per il terzo posto hanno sconfitto l'Australia per 16 a 14 (parziali: 5-4; 5-6; 3-1; 3-3). L'Italia della pallanuoto femminile non saliva sul podio iridato da 8 anni, da Kazan 2015 quando conquistarono il bronzo. In precedenza il Setterosa aveva vinto il bronzo nel 1994, l'oro nel 1998 e 2001 e l'argento nel 2003.

Erano otto anni che le azzurre della pallanuoto non riuscivano a conquistare una medaglia ai Mondiali.

L'Italia oggi nelle acque della 'Marine Messè della città giapponese ha disputato una partita magistrale sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto tattico. A metà partita italiane e australiane erano in perfetta parità, 10 a 10, ma nel terzo quarto le azzurre sono riuscite a fare la differenza e mettere a segno un parziale di 3 a 1 riuscendo poi ad amministrare il risicato vantaggio acquisto nel corso del quarto tempo.

Top scorer del Setterosa contro le australiane è stata Roberta Bianconi con 6 reti, seguita da Claudia Roberta Marletta con 5, Sofia Giustini con 3, Dafne Bettini e Chiara Tabani con una.

Il prossimo importante obiettivo della pallanuoto femminile è centrare la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 sfumata due giorni fa a seguito della sconfitta per 8 a 9 nella semifinale iridata contro l'Olanda.

Due le occasioni per strappare il pass: la prima dal 3 al 16 gennaio 2024 agli Europei di Netanya in Israele (un pass disponibile), la seconda dal 2 al 18 febbraio ai Mondiali di Doha in Qatar dove le carte olimpiche in palio saranno due. Già al torneo olimpico, la Francia padrone di casa, Spagna e Olanda