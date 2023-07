Offerta monstre dell'Al Hilal per Mbappé: 300 milioni di euro

AGI - Un'offerta monstre di 300 milioni di euro per Kylian Mbappé: ad avanzarla è stato il club saudita dell'Al Hilal che sta tentando di inserirsi nello stallo tra il 24enne attaccante francese e il suo club, il Paris Saint-Germain.

Il club francese ha autorizzato i dirigenti della squadra di Riad a parlare il suo calciatore per trattare quello che sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del calcio battendo proprio il record del Psg quando nel 217 acquistò Neymar dal Barcellona per 222 milioni di euro. Mbappé ha ancora un anno di contratto a Parigi ma ha già fatto sapere che non rinnoverà e il Real Madrid sarebbe pronto a ingaggiarlo a zero nella prossima stagione 2024/2025, si dice con un bonus alla firma di 160 milioni di euro.

Di qui il tentativo del presidente Al Khelaifi di venderlo subito per non perderlo a parametro zero e la sua esclusione dalla tournée estiva in Giappone. L'Al Hilal, uno dei quattro club sauditi di proprietà del fondo sovrano saudita Pif che sta investendo centinaia di milioni di euro per comprare giocatori in Europa, ha formalizzato la sua offerta al Psg ma secondo L'Equipe sarebbe emerso l'interesse di altri club come Chelsea, Manchester United, Tottenham, Barcellona e la stessa Inter in Italia per un prestito di un anno.