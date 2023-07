AGI - Stratosferica Sofia Raffaeli e magnifiche 'Farfalle'. Si sono concluse con emozioni, tanto entusiasmo e l'Inno di Mameli, le finali della Coppa del mondo di ginnastica ritmica di Milano.

Raffaeli, soprannominata la 'Formica Atomica' e prima della storia di questo sport a vincere un titolo iridato per l'Italia, ha dominato al Mediolanum Forum conquistando due medaglie, una d'oro e una d'argento.

© AFP



La 19enne campionessa di Chiaravalle nelle Marche allenata da Julieta Cantaluppi, ha dominato la prova al cerchio con il punteggio di 35.900 precedendo l'ucraina Viktoriia Onopriienko (35.250) e la tedesca Darja Varfolomeev. Nell'esercizio con le clavette la campionessa del mondo in carica è giunta seconda con 33.500 alle spalle della Varfolomeev (34.000) e davanti alla Nikolova.

Raffaeli, agente del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, a causa di alcuni errori alla palla e al nastro, si è classificata rispettivamente settima e ottava. Successo anche per le 'Farfalle' che nel misto nastri e palle hanno ottenuto 32.500 punti.

Le aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, insieme alla poliziotta Alessia Russo, hanno preceduto di un decimo Israele (32.400) e Cina (32.400).

© AFP

Le azzurre hanno concluso il fine settimana di Coppa meneghino ai 5 cerchi con 37 punti netti che sono valsi la medaglia d'argento dietro a Israele (37.550) e davanti alla Bulgaria (35.550). Ora l'appuntamento per la ginnastica ritmica è a Valencia, in Spagna, dal 23 al 27 agosto per il Campionato del mondo che qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024.