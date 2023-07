Messi gol vittoria al debutto, tifosi Miami in delirio 

AGI - Con un gol su punizione al 94', Leo Messi ha scritto il finale perfetto per il suo storico debutto nel calcio americano. L'argentino, 36 anni, ha regalato il successo al suo nuovo club, l'Inter Miami, battendo i messicani del Cruz Azul nella Leagues Cup 2023, torneo che vede in campo squadre messicane e della Mls, la lega major americana.

Il contratto da 50 milioni

Tutti aspettavano il debutto di Messi, arrivato con un contratto da più di cinquanta milioni a stagione, pagato a metà tra il club e la stessa Mls, che però si dividono anche gli incassi dei diritti tv.

L'argentino è entrato in campo al 54', partendo dalla panchina ma con la fascia da capitano, davanti ai 18 mila spettatori dello stadio di Fort Lauderdale, Florida, casa dell'Inter Miami, stasera in campo in completo rosa.

Il repertorio di Messi

In quaranta minuti Messi ha mostrato tutto il suo repertorio, fatto di dribbling sullo stretto, veroniche e assist, che però i compagni hanno sprecato. Dopo il pareggio dei messicani, che hanno sfiorato più volte il raddoppio, Messi ha deciso di chiudere la partita da star assoluta: l'argentino si è conquistato con astuzia un fallo dai venti metri.

A barriera schierata, Messi ha disegnato di sinistro una parabola perfetta che ha portato il pallone all'incrocio dei pali. Il gol ha scatenato la gioia sfrenata dei telecronisti ispanici e il delirio del pubblico di casa. In panchina David Beckham, che fa parte dello staff diretto dal Tata Martino, scuoteva il capo in segno di meraviglia.

Messi è stato celebrato da tutti i compagni e dai figli, presenti a bordocampo. Il tempo di riportare il pallone a metà campo per la ripresa del gioco, e l'arbitro ha fischiato la fine. L'Inter Miami ha vinto 2-1.

Fuochi d'artificio

Dalle tribune è partito un gioco pirotecnico di fuochi d'artificio, mentre i commentatori si sono superati nel decantare con enfasi l'ennesima prodezza del campione argentino.

Se l'Mls ha deciso di ricoprirlo d'oro per rilanciare il calcio Usa in vista dei Mondiali del 2026, che si giocheranno negli States, in Messico e Canada, a vedere l'entusiasmo che ha segnato la serata, la scommessa ha cominciato a ripagare l'investimento.