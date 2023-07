Msc Crociere nuovo main sponsor del Napoli

AGI - MSC Crociere è il nuovo Main Global Partner della SSC Napoli per la stagione 2023/2024. Dopo essere stato second Main Partner del club azzurro dal 2011, in un percorso di crescita culminato nello scudetto, la Compagnia apporrà il proprio logo insieme all'iconica rosa dei venti come brand principale della maglia gara presentata a bordo di MSC World Europa ormeggiata nel porto di Napoli dal presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis, e dal managing director di MSC Crociere, Leonardo Massa.

"Msc è il Partner ideale per traghettare il Napoli fra due ere, siamo partiti insieme nell'estate del 2011 e adesso dopo tanti anni la nostra relazione raggiunge il punto più alto attraverso la condivisione di un manifesto che unisce la Città di Napoli al resto del mondo", ha commentato Aurelio De Laurentiis, "non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio insieme, con l'augurio che possa portare entrambe le aziende più lontano possibile alla ricerca di nuovi successi".

"Sono molto contento di essere qui oggi a testimoniare il sodalizio tra Msc Crociere e la Ssc Napoli, due realtà che rappresentano l'eccellenza italiana e partenopea nel mondo", ha dichiarato Leonardo Massa, "il Napoli ha in pochi anni ha ottenuto risultati incredibili raggiungendo traguardi prestigiosi e promettenti con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, mentre MSC Crociere, terzo brand globale in più rapida crescita, ha portato la sua flotta a 22 unita' raggiungendo nuovi primati. Le due società sono accomunate dal medesimo spirito: porsi obiettivi ambiziosi e puntare con forza al raggiungimento degli stessi con caparbietà, tenacia e spirito di squadra".

La cerimonia è stata l'occasione per cementare, con grande e reciproca soddisfazione, il sodalizio che da 12 anni vede MSC Crociere scendere in campo al fianco della squadra azzurra, accompagnandola nel percorso che l'ha fatta diventare Campione di Italia.