AGI - L'Italia approda alla semifinale degli Europei di calcio Under 19: gli azzurrini di Bollini hanno pareggiato 1-1 con la Polonia con le reti di Strzalek all'ottavo minuto per i polacchi e pareggio di Hasa al 34mo e hanno ottenuto il punto che serviva per la qualificazione.

Gli azzurrini sono passati per la migliore differenza reti rispetto alla Polonia, dopo la vittoria su Malta e il pesante ko per 5-1 subito con il Portogallo. La semifinale si giocherà giovedì 13 luglio contro una tra Norvegia e Spagna. Non ci sarà Ndour squalificato, a rischio anche D'Andrea e Vignato per problemi fisici.